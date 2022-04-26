'İçerisi şampiyonlar ligi': İzmir'de aynı binaya 51. kez kumar baskını

26 Nisan 2022 Salı, 17:26

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bornova’daki Egemenlik mahallesinde daha önce 50 kez baskın yapılan adreste yine kumar oynandığını tespit etti.

Kolpaçino filmine göndermelerde bulunan "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler... İzmir'in tüm elit insanları burada" yazılı afişler asılı olan işletmeye operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, tombala oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye toplam 90 bin 950 TL idari para cezası uyguladı. Mekan sahibi Ö.T hakkında adli işlem başlatılırken işletme ise ekipler tarafından mühürlendi.

Söz konusu adrese yönelik en son 9 Nisan tarihinde operasyon düzenlenmiş, kumar oynayan 160 kişiye 291 bin 40 TL para cezası kesilmişti.