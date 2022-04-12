İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
Fatih'te 75 yaşındaki Kadir Şahin, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. Şoför ise hakkında idari soruşturma başlatan İETT yetkililerine verdiği ifadesinde, ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini, ardından aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.
Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.
İETT SORUŞTURMA BAŞLATTI
Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken, İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı. İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.
Video Haberler
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren Murat İyik tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bavyera ekibinde bir dönem sona eriyor!
- 'Biz üretmezsek ekmek bulamazsınız'
- Yargıtay savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı
- A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi!
- Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in acı günü
- Adalet Bakanı Bozdağ Covid-19'a yakalandı
- Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
- 'Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Sean Penn'den 'Rusya' çıkışı: 'Silahlanmayı düşünüyorum'