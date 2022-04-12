İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası

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Fatih'te 75 yaşındaki Kadir Şahin, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. Şoför ise hakkında idari soruşturma başlatan İETT yetkililerine verdiği ifadesinde, ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini, ardından aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 13:53

Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

İETT SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken, İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı. İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.

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