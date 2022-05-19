İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
İGDAŞ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir video paylaştı.
İGDAŞ, bu kez de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda farkındalık yaratan videosuyla sosyal medyada konuşuldu.
Sosyal medya hesabından paylaşılan video çok sayıda beğeni aldı.
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