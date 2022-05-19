İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu

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İGDAŞ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 18:38

İGDAŞ, bu kez de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda farkındalık yaratan videosuyla sosyal medyada konuşuldu.

Sosyal medya hesabından paylaşılan video çok sayıda beğeni aldı.

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