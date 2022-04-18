İktidarın çok keskin 'U dönüşleri'; Sırada Suriye mi var?
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin girdiği normalleşme döneminde sıradaki ülkenin Suriye olduğunu kaleme aldı.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin girdiği normalleşme döneminde sıradaki ülkenin Suriye olduğunu kaleme aldı.
AKP iktidarının yıllar boyu sert dille eleştirdiği, 'terörist', 'hain' ya da '15 Temmuz finansörü' olarak nitelendirdiği ülkelerle geçmiş ilişkileri nasıldı? Normalleşme dönemine girilmesinde hangi olaylar etkili oldu? Hepsi ve daha fazlası Gündem Özel'de....
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