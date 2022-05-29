İlhan Taşcı duyurdu: RTÜK'ün bu sefer hedefinde Selçuk Tepeli var

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FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, AKP'nin çökerttiği tarım politikasına kızıp bardağı fırlatmış ve stüdyoyu terk etmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, 'toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak' gerekçesiyle RTÜK'ün Selçuk Tepeli'yi hedef aldığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 13:24


İlhan Taşcı RTÜK Selçuk Tepeli FOX TV Kemal Kılıçdaroğlu

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