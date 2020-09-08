İlk kez yayınlanan olay görüntüler! Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı

08 Eylül 2020 Salı, 13:21

Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerine yönelik 11 Temmuz 2018'de bir operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yapılan operasyonda Adnan oktar'ın kalesi olarak bilinen lüks villa didik didik arandı. Villaya baskın yapan polis ekipleri aramalarda birçok silah, mühimmat, döküman ve dijital materyal ele geçirdi.

Ancak yapılan aramada Adnan Oktar villada bulunamadı.İncelemeler sonucu Adnan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı.

Yapılan takibin ardından Adnan Oktar ve yanındakiler bir otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyondan kıl payı kurtulan Adnan Oktar'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Adnan Oktar gizli geçitten iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirirken görülüyor.

Kaçış güzergahında polisin olmadığı bilgisini alan Oktar, gizli geçidin başında beliriyor. Müritlerin yol göstermesiyle birlikte bahçedeki gizli geçidi kullanarak izini kaybettiriyor.

Oktar'ın peşinden örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ve "Kedicik" diye tabir edilen kadınlar panik halinde ilerliyor.

Kediciklerin ellerinde ise villadaki aramalardan kaçırdıkları çantalar olduğu görülüyor.

Kaynak: TV 100