İlker Kaleli'nin İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!

17 Temmuz 2020 Cuma, 12:46

Medyapım ‘NATPE V-Front’ ile Öğretmen ve Baraj adlı drama projelerini anlattığı bir oturum düzenledi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen panelde bu iki dizi yurtdışındaki alıcılara tanıtıldı. Öğretmen dizisinden İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu, Baraj dizisinden ise Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük dizilerde hayat verdikleri karakterleriyle ve dizileriyle ilgili bilgiler paylaştı.

İlker Kaleli de karakterini anlatmak için söz aldığında herkesi şaşkına çevirdi. Akıcı ve aksanlı İngilizcesi ile kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Altı dil bilen ve altısını da aksanlı konuşan Kaleli Twitter’da TT listesine girdi…



