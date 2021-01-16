İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
Halk Tv'de yayınlanan Görkemli Hatıralar programında Şair Nazım Hikmet Ran anıldı. Programın konuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
İmamoğlu programda, Nâzım Hikmet'in Türk Kurtuluş Savaşı'nı bölümler halinde anlattığı Kuvayi Milliye Destanı'nı okudu.
İmamoğlu şunları söyledi:
Nazım'ı iyi ki bu topraklar yetiştirmiş. Nazım'ın insani yönü üst seviyede. Gurur sebebimiz. Çünkü İstanbul şairi.
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