İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu

16 Ocak 2021 Cumartesi, 12:07

İmamoğlu programda, Nâzım Hikmet'in Türk Kurtuluş Savaşı'nı bölümler halinde anlattığı Kuvayi Milliye Destanı'nı okudu.



İmamoğlu şunları söyledi:

Nazım'ı iyi ki bu topraklar yetiştirmiş. Nazım'ın insani yönü üst seviyede. Gurur sebebimiz. Çünkü İstanbul şairi.

HALK EKMEK

Türkiye tarihinde ilk defa ekmek kuyruğuna giriyor. Yoksulluk sınırı çok fazla. Ekmek davası başka bir şey. Siyasi mekanizmanın iradesi altında ezilmeyeceksin. Bunu yapacağın siyasi partide siyaset yap. Doğruluğu savunan belediye başkanları olsa bu ülkede demokrasi olur.