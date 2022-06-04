İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı: 'Gürültü yapmamaya özen gösterin'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak Lise Giriş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Sınav için her türlü tedbirin alındığını, ulaşımın da ücretsiz olacağını belirten İmamoğlu, yurttaşları "Öğrencilerimizi sınav sırasında rahatsız edebilecek davranışlardan lütfen kaçınalım” diye uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak olan LGS ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. LGS'ye girecek öğrencileri için yarın toplu ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlatan İmamoğlu, "Sınav nasıl olursa olsun siz akıldan, bilimden ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin, hepinize gönülden başarılar” başlığıyla bir de video yayınladı.
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