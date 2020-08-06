İnce "Haklı çıkmak istemezdim" deyip bu görüntüleri paylaştı
CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düşen Muharrem İnce, dolar kurundaki yükselişe Erdoğan'lı bir videoyla dikkat çekti. İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Erdoğan ve kendisinin dolarla ilgi konuşmalarının yer aldığı bir video paylaşarak "Dolar aldı başını gidiyor, bu konuda haklı çıkmak istemezdim" notu düştü.
Dolar güne 7 TL'nin üstünde başlarken euro 8,60'ın üstünü görerek tarihi rekorunu kırdı. Gram altın da 470 TL'yi geçerek zirveyi gördü. Dolar ilerleyen saatlerde 7,27'yi aşarak tarihi seviyeye ulaştı.
‘HAKLI ÇIKMAK İSTEMEZDİM’
Parti kuracağı iddialarıyla gündem olan Muharrem İnce ise, doların yükselişiyle ilgili videolu bir paylaşım yaptı. İnce’nin paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve kendisinin 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sırasında yaptığı konuşmalardan birer kesit yer aldı.
Erdoğan konuşmasında “Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar daha ziyade dövizi gibi faizi gibi makro dengeler üzerinden yapılıyor. Şu 24’ünü hayırlısı ile bir atlatalım, 24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleri yer alıyor. İnce’nin videosunda ise, “Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira” ifadeleri yer alıyor.
İnce paylaştığı videonun üzerine de “Dolar aldı başını gidiyor, bu konuda haklı çıkmak istemezdim” notunu düştü.
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