İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: 'Hay Allah belanızı versin'

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşme sonrası gelen eleştiriler üzerine "Buna teşekkür etmek gerekirken, ‘Bahçeli seni niye aradı, Cumhur İttifakı'na mı geçeceksin' diyorlar. Hay Allah belanızı versin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:21

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den görüşme daveti aldığını söylemesi üzerine gelen eleştirilere yönelik açıklama yaptı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/inceden-bahceliyle-gorusme-elestirilerine-hay-allah-belanizi-versin-1936376 

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