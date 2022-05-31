İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın; Ölü ve yaralılar var
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı; 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları ile yağ depolarında, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
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