İngiltere'de polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
İngiltere'de devam eden ırkçılık karşıtı protestolarda atlı polisler kalabalığa müdahale etti. Polisi üstünden atan bir at, doludizgin kalabalığa doğru koştu. Eylemcilerin atı son anda fark etmesi ile olayda yaralanan olmadı.
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren protestolar, İngiltere'de devam ediyor. 'Siyah yaşam önemlidir' sloganıyla başlayan protestolarda, Londra polisi eylemcilere 'atlı polis' ekibiyle müdahale etti. Polisi üstünden atan bir at, kalabalığa doğru son hızla gitti. Eylemcilerin atı görerek, kaçmasıyla olayda yaralanan olmadı.
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