İngiltere'de polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı

07 Haziran 2020 Pazar, 16:19

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren protestolar, İngiltere'de devam ediyor. 'Siyah yaşam önemlidir' sloganıyla başlayan protestolarda, Londra polisi eylemcilere 'atlı polis' ekibiyle müdahale etti. Polisi üstünden atan bir at, kalabalığa doğru son hızla gitti. Eylemcilerin atı görerek, kaçmasıyla olayda yaralanan olmadı.