İş insanını kaçırıp, 400 bin dolar fidye istediler
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçırıldığı ortaya çıkan iş insanı Kamil Sunar, polisin operasyonu ile kurtarıldı. Sunar'ın yakınlarından fidye karşılığı 400 bin dolar isteyen 5 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.
Şırnaklı iş insanı Kamil Sunar, salı günü iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldi. Ancak gün içerisinde yakınları, Sunar'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verildi.
İhbarla çalışma başlatan polis, Sunar'ın otomobilini Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu. Polisin çalışmaları sürerken, Sunar'ın yakınları fidye için arandı. Şüpheliler, Sunar'ın serbest bırakılması için 400 bin dolar istedi.
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