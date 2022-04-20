İşçi servisi, kontağın çevrilmesiyle bir anda patlayıp alev topuna döndü

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:32

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler evlerine gitmek için içerisinde mobilya malzemeleri ve tiner bulunan servis minibüsüne bindi. Sürücünün kontağı çevirmesi ile araçta bir anda patlama meydana geldi.

Alev topuna dönen araçtan sürücü ve işçiler kendilerini can havli ile dışarı atarken işçi E.M. yaralandı. Bu sırada peş peşe patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri trafiği ulaşıma keserek bölgeye kimseyi yaklaştırmazken, itfaiye ekipleri ise transiti söndürdü.

Yaralı işçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan patlamanın etkisi ile bir araçta da maddi hasar meydana geldi.