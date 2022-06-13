İşçilerden İstanbul Çalışma ve İş Kurumu önünde 'asgari ücret' eylemi
İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi
İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi.
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