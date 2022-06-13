İşçilerden İstanbul Çalışma ve İş Kurumu önünde 'asgari ücret' eylemi

Abone Ol google-news

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:58

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi.

Haberin devamı...

Arzu Çerkezoğlu DİSK asgari ücret

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler