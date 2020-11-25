İsmail Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İsmail Saymaz'ın "Sizi A Haber'de göremiyoruz?" sorusu üzerine Cemal Enginyurt, "O pembe tabloları göremedikçe, o mutluluk rakamlarına ulaşamadıkça onu paylaşamadıkça ben de mutsuzum zaten." ifadeleriyle A Haberi eleştirdi.
Halk TV'de Şimdiki Zaman Siyaset programı'nın konuğu Cemal Enginyurt oldu.
İsmail Saymaz'ın Cemal Enginyurt'a "Sizi A Haber'de göremiyoruz?" sorusunu yöneltmesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.
Enginyurt soru üzerine A Haber'deki 'pembe tablolar'a vurgu yaptı.
Cemal Enginyurt'un açıkalması şöyle oldu:
Ben de onun için mutlu değilim zaten. Mutluluk hakkımı elimden aldılar. O pembe tabloları göremedikçe, o mutluluk rakamlarına ulaşamadıkça onu paylaşamadıkça ben de mutsuzum zaten.
Şimdi Halk TV'ye çıktım diye de epey iltifat edecekler. Sizin solcular da farklı değil ya. Ben bir şey anlamadım.
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