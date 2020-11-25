İsmail Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu

25 Kasım 2020 Çarşamba, 15:32

Halk TV'de Şimdiki Zaman Siyaset programı'nın konuğu Cemal Enginyurt oldu.

İsmail Saymaz'ın Cemal Enginyurt'a "Sizi A Haber'de göremiyoruz?" sorusunu yöneltmesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Enginyurt soru üzerine A Haber'deki 'pembe tablolar'a vurgu yaptı.

Cemal Enginyurt'un açıkalması şöyle oldu:

Ben de onun için mutlu değilim zaten. Mutluluk hakkımı elimden aldılar. O pembe tabloları göremedikçe, o mutluluk rakamlarına ulaşamadıkça onu paylaşamadıkça ben de mutsuzum zaten.

Şimdi Halk TV'ye çıktım diye de epey iltifat edecekler. Sizin solcular da farklı değil ya. Ben bir şey anlamadım.