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İsmail Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İsmail Saymaz'ın "Sizi A Haber'de göremiyoruz?" sorusu üzerine Cemal Enginyurt, "O pembe tabloları göremedikçe, o mutluluk rakamlarına ulaşamadıkça onu paylaşamadıkça ben de mutsuzum zaten." ifadeleriyle A Haberi eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 15:32

Halk TV'de Şimdiki Zaman Siyaset programı'nın konuğu Cemal Enginyurt oldu.

İsmail Saymaz'ın Cemal Enginyurt'a "Sizi A Haber'de göremiyoruz?" sorusunu yöneltmesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Enginyurt soru üzerine A Haber'deki 'pembe tablolar'a vurgu yaptı. 

Cemal Enginyurt'un açıkalması şöyle oldu: 

Ben de onun için mutlu değilim zaten. Mutluluk hakkımı elimden aldılar. O pembe tabloları göremedikçe, o mutluluk rakamlarına ulaşamadıkça onu paylaşamadıkça ben de mutsuzum zaten. 

Şimdi Halk TV'ye çıktım diye de epey iltifat edecekler. Sizin solcular da farklı değil ya. Ben bir şey anlamadım. 

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