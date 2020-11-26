İsmail Saymaz'ın canlı yayında Bülent Arınç'a ilişkin sözleri programa damga vurdu!

26 Kasım 2020 Perşembe, 13:35

HaberTürk'te katıldığı programda eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve şimdiki CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in FETÖ hakkında soruşturma başlattığı dönemde yaşananları anlatan Saymaz, Arınç'ın o dönemde yapılan hukuksuz işlemlere ses çıkarmadığını ancak bir kanalda atılan "Başsavcıya abluka" altyazısına tepki gösterdiğini hatırlattı.

Saymaz, sözlerinin devamında İlhan Cihaner davasında FETÖ lehine gizli tanık olarak dinlenen kişinin daha sonra Arınç'ın damadının tutuklandığı davada bu kez FETÖ aleyhine gizli tanık olarak dinlendiğini belirtti.

Saymaz, "Ama ne oldu FETÖ'den gazete alanının, bankasına para yatıranın ümüğüne çöküldüğü günlerde Arınç'ın damadı sadece 3 gün tutuklu kaldı. Türkiye'de o gün bugün adalet mülkün damadıdır. Adaletin kantarını önce kendisi bozdu" dedi.