İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi

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İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.

DHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 09:44

Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatinin “şeyh”i Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.

İsmailağa Cemaat Mahmut Ustaosmanoğlu

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