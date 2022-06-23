İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi
İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.
Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatinin “şeyh”i Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.
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