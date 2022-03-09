İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Video Haberler
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- AB liderleri yarın Ukrayna gündemiyle Paris'te buluşacak
- ÖSYM'den Covid-19 pozitif olanlarla ilgili açıklama
- Yaren leylek, Adem Amca'nın bahçesine kondu
- Sabah gazetesi hakkında suç duyurusu
- KFC'den Rusya kararı
- Çakır'ın yardımcılarından istifa iddialarına yanıt
- 6 yıl önceki 'Paslı çifti' cinayetinde yeni gelişme
- 'Hızla tedbir alınmalı' uyarısı
- Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesildi
- 'Bu arkadaşlar FETÖ'cü mü?'