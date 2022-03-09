İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 17:15


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