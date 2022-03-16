İsrail'de kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı

16 Mart 2022 Çarşamba, 09:35

İsrail güvenlik güçleri ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Omre Oda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu İstanbul'da saklandığı tespit edildi.



