İsrail'de kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
İsrail adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İsrail güvenlik güçleri ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Omre Oda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu İstanbul'da saklandığı tespit edildi.
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