İstanbul Bağcılar'da maymun şaşkınlığı

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Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymun yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda bayıltılarak yakalandı. Şaşkınlığa neden olan maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 14:32

İstanbul, Bağcılar'daki olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi.

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