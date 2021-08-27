İstanbul Boğazı girişinde gemi arızası

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İstanbul Boğaz’ı girişinde arıza yapan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 09:26

Romanya’ya giden 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi, İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile kılavuz kaptan koordinesinde Kurtarma-12 römorkörü yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi.

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