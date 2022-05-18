İstanbul Havalimanı'nda kritik operasyon: Çete lideri Urfi Çetinkaya'nın kardeşi çıktı
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında bir dönemin uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşinin ve yeğenin de olduğu öğrenildi.
İstanbul Havalimanı’ndan farklı tarihlerde ülkeye giriş yapacak olan Fas uyruklu 4 kadının, uyuşturucu taşıyacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Kadınlar 3 farklı tarihte havalimanından giriş yapacakları sırada gözaltına aldı.
Yapılan muayenelerde kadınların midesinden 774 parça kapsül içerisinde 4 kilo 862 gram toz esrar ele geçirildi. Ekipler, kadınları ve onlara yardım eden toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken ekipler, konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
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