İstanbul Havalimanı'nda kritik operasyon: Çete lideri Urfi Çetinkaya'nın kardeşi çıktı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:00

İstanbul Havalimanı’ndan farklı tarihlerde ülkeye giriş yapacak olan Fas uyruklu 4 kadının, uyuşturucu taşıyacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Kadınlar 3 farklı tarihte havalimanından giriş yapacakları sırada gözaltına aldı.

Yapılan muayenelerde kadınların midesinden 774 parça kapsül içerisinde 4 kilo 862 gram toz esrar ele geçirildi. Ekipler, kadınları ve onlara yardım eden toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken ekipler, konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

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