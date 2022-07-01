İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü anne ve çocuğuna çarptı

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:29

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesinde dün 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen İETT otobüsü hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce savrularak yaralandı. Anne ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören çevredekiler çocuğu kucaklayarak Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne götürdü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

