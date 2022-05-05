İstanbul’da çiğköftecide dehşet anları: Çocukları darbedip bodruma kilitlediler

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:25

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 13 yaşındaki Egemen O., Mustafa Taha K. ve Fırat E. ismindeki 3 arkadaş cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımdan devam eden çocuklar çiğköftecinin önüne geldikleri esnada kimliği belirsiz 2 çocuk, işyerinin içerisinde doğru torpil fırlatıp kaçmaya başladı. İşyeri sahibi, iki oğlu ve çalışanlar torpili atan olduğunu zannettikleri 3 çocuğu yakalarından tuttuktan sonra tartaklayarak işyerine soktu. O andan itibaren iddiaya göre çocukları dakikalarca darbeden şahıslar ardından da zorla işyerinin bodrum katına indirdi. Katın girişini de demir bir kapakla kapattıktan sonra çocuklar çıkamasın diye de kapağın üstüne içecek dolabı koydu. Ardından bodrum katının ışıklarını kapatan şahıslar, çocukları dakikalarca darp etti. Dehşet anları sürdüğü esnada şahısların bir anlık boşluğundan yararlanan çocuklardan Egemen O., cep telefonuyla el fenerini açtıktan sonra babası Metin O.’yı aradı.

YANLIŞ ÇOCUKLARI YAKALAYIP, DARP EDİP, BODRUMA KİLİTLEDİLER

Dakikalar içerisinde çiğköfteciye gelen çocukların babası işyerinde rehin tutulan çocuklarını kurtarıp polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, işyerine girerek 3 şahsı gözaltına aldı. Rehin tuttukları çocuklar hastanede darp raporu almalarının ardından ve aileleriyle birlikte emniyete götürüldü. Çocukların ve ailelerinin şikayetçi olması üzerine darpçı Yusuf Eren İ. Erol İ. ve Yakup İ.’ye ifadelerinin alınmasının ardından 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adli işlem yapıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Şahıslar ifadelerinde ise, baba-oğul işyerini işlettiklerini bu çocukların iş yerlerine torpil atıp müşterileri rahatsız ettiğini, çocukları defaten uyardıklarını, davranışlarının devam etmesiyle üç çocuğu yakaladıklarını çocuklara herhangi bir şiddette bulunmadıklarını, kendilerinin amacının çocukları uyarmak olduğunu söyledikleri ortaya çıktı. Emniyette işlemlerini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.