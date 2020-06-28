İstanbul’da dehşet anları kamerada!

28 Haziran 2020 Pazar, 13:57

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, şapkalı bir saldırgan spor merkezi önünde bulunan vatandaşlara rastgele ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu 8 yaşında olduğu öğrenilen 1 çocuk ile 2 kişi yaralanırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. O anları ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şapkalı şahıs koşarak geliyor. Elinde tabancayla rastgele ateş açıyor. Saldırı sonrası şahıs kaçıyor.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 1’i çocuk 3 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.