İstanbul'da etkili olan kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

11 Mart 2022 Cuma, 15:22

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılara sebep olabileceğini söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, Esenler ve Harem otogarlarından tüm yolcu otobüslerinin çıkışının da durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) karın etkisi altındaki İstanbul'daki son durum hakkında bilgi verdi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM'lerin bugün 19.00'da kapanacağını duyurdu.

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

Cumhuriyet TV ekibi de İstanbul'un belirli noktalarında, kar yağışı ile ilgili önemli gelişmeleri aktardı.





Kamera: İsmail Bayraktar