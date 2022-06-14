İstanbul'da film gibi olay: Kasadan dolar fışkırdı

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Kağıthane’de bir iş insanı Afrikalı bir şahısla ticaret için anlaşarak 70 bin dolar verdi. Anlaşmazlık çıkınca da şahıs, parasını geri isteyen iş insanına sahte 70 bin dolar verdi. Dolandırıldığını anlayan adamın şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki adrese yaptığı operasyonda, özel kağıdı solüsyon dökerek dövize dönüştüren çeteyi çökertti. Operasyon ve şahsın solüsyonla banknotları dövize çevirme anları ise kameralara yansıdı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 12:28

Ankara'da aylar önce bir mekanda Afrika uyruklu bir arkadaşıyla oturan iş insanı F.K.'nin masasına arkadaşının arkadaşı olan Kamerun uyruklu Pierre Roland Herve N. geldi.

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