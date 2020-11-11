İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:25

İstanbul'da sabah saatlerinde gökkuşağı ortaya çıktı. Üsküdar ve Kadıköy'de görülen gökkuşağı doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Önce Anadolu yakasında görülen gökkuşağı daha sonra Avrupa yakasında ortaya çıktı. Maslak'ta saat 11.00 sıralarında yaklaşık 5 dakika görülen gökkuşağı görenleri büyüledi.