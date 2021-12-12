İstanbul'da 'Halk Ekmek' kuyruğu

12 Aralık 2021 Pazar, 12:33

Dolar/TL kurundaki hızlı yükselişle birlikte un fiyatları da hızlı şekilde arttı. Bu artışla birlikte İstanbul'da ekmeğin fiyatı 3.5 TL'ye yükseldi. Bu yükselişle birlikte yurttaşlar, İBB'nin Halk Ekmek büfelerine akın etti. Ekmeğin 1.25 TL'den satıldığı İHE büfelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Bu kuyruklarıdan birine ait görüntüyü İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Twitter'daki hesabından paylaştı. Söz konusu görüntüler için "Ülkedeki en büyük AKP eseri" diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin açlık sınırıyla test edildiği, kuru ekmek için saatlerce Halk Ekmek kuyruğundaki insanların görüldüğü ülke haline geldik."