İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu: 'Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz'

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AKP'nin "sağlıkçılara müjde" diyerek TBMM'ye sunduğu yasa teklifine tepki gösteren sağlıkçılar, bugün “G(ö)REV” eylemi kapsamında iş bıraktı. İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa’da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi’nin önünde bir araya gelerek, “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz.

ANKA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:35

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri; TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan hekimler ile sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yasa teklifine karşı bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Acil ve yoğun bakım servisleri dışında hizmet vermeyen sağlıkçıların İstanbul'da buluşma merkezi Çapa oldu. Hekimler ve sağlık emekçileri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bahçesinde "Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz" pankartıyla yürüdü. Eyleme katılanlar, ayrıca "Sağlığa ayrılan bütçe artırılsın", "Aile hekimliği ceza yönetmeliği geri çekilsin", "Performansa hayır", “Herkes bilsin şiddet varsa hizmet yok”, “5 dakikada hekimlik yapılmaz” dövizleri taşıdı.


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