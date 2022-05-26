İstanbul'da karavanlar zincirleme kaza yaptı: 6 yaralı
Başakşehir TEM Otoyolunda meydana gelen beşi karavan yedi aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
TEM Otoyolu Başakşehir İkitelli mevkii Edirne istikametinde saat 07.00 sıralarında 24 EN 245 plakalı karavanın sürücüsü sol şeritte durdu. Arkasından gelen 4 karavan, kamyonet ve servis minibüsü duramayarak birbiriyle çarpıştı.
Kaza, üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Polis, trafikte güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu, TEM Edirne istikametinde 2 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle yoğunluk oluştu.
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