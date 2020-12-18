İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 60’lara ulaştı
Akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’lere dayandı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, bu hafta sonu üçüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67’e çıktı. E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına gelirken TEM otoyolunda da yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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