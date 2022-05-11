İstanbul’da nadir yetişen Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 110 bin TL

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:11

Yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında 'ayı gülü' ismiyle anılan Şakayık çiçeği Antalya, Konya ve Muğla'da bazı yüksek kesimlerde yetişiyor. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık yaşam süresi olan ayı gülü İstanbul’da da çok nadir olarak Şile’de görülüyor.



Bölgeye yapılan doğa ziyaretleri sırasında keşfedilen çok sayıda ayı gülünün, kalker kayalıklarının yanında olduğu görüldü. Bulundukları yerlerde koruma altında olan ayı güllerini koparmanın 110 bin TL idari para cezası bulunuyor.