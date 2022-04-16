İstanbul'da polisten 'dilenci' operasyonu
İstanbul Silivri'de polis ve zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden' kişiler olduğu yönünde şikayet üzerine harekete geçti.
Silivri Sahili'ne giden ekipler, dilencilik yaptıkları ileri sürülen 1'i çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı.
Üzerlerinde yapılan aramada bir dilencinin üzerinden 560 TL para çıktı. Şüphelilere idari para cezası uygulandı. Dilencilik yaptırıldığı iddia edilen çocuk, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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