İstanbul’da şafak operasyonu
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta faaliyet gösteren silahlı suç örgütü ve bu örgüte silah temin eden başka bir örgüte yönelik operasyon düzenledi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde kent genelinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ettiği belirtilen gruplara onlarca adreste operasyon gerçekleştirildi.
Fatih, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar’da yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Video Haberler
- Kalın: Güvenlik kaygılarını giderecek adımlar atılmalı
- İstanbul’da şafak operasyonu
- Adilcevaz'da Mayıs sonu kar yağışı
- Çorum'da trafiği kilitledi
- Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
- Zehirli türlerinden biri! Tekirdağ kıyılarında görüldü
- Kan izlerini yok edemeyince ateşe vermiş
- Trabzon'da dev akvaryumun tabelası
- İşçilerin ihbarda bulunduğu bahçe söndürüldü
- Çakmakla oynayan çocuk ,evi yaktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Nedir bu TURKEN Foundation?
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- 'Seçim tarihinin ipucu günü'
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Erdoğan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'