İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın: 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi
İstanbul’da 4 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, Antalya piyasasına sevk edilmek üzere depolanan 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçen sahte alkolün piyasa değerinin 8 milyon 500 bin lira civarında olduğu ifade edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 ayrı farklı ilçede “merdivenaltı” diye tabir edilen imalathaneler ve depolar tespit edildi.
İlk etapta Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören’de depo görünümlü adreslerde sahte alkol üretildiği ve imal edilen sahte alkolün piyasaya sürülmek üzere depolandığı belirlendi. Sahte alkollerin Antalya’ya sevk edilmek üzere 2 araca yüklendiği yönünde bilgi alan polis, 4 Nisan’da tespiti yapılan adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 tane plastik boş tank, bin 35 adet plastik bidon, 4 ayrı dalgıç pompa motoru, fanlar ve sıvı tabancası ele geçirildi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/istanbulda-sahte-alkol-ureticilerine-baskin-24-ton-875-litre-etil-alkol-ele-gecirildi-1936578
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