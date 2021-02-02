İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

02 Şubat 2021 Salı, 11:35

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kocamustafapaşa'da meydana geldi. İddialara göre taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilin sürücüsü aracından çıkarak taksinin yanına geldi. Sürücü, taksinin kapısını açıp şoför ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücü şoföre vurmaya başladı. Yumruk yumruğa kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.