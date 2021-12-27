İstanbul'dan yoksulluk manzarası: Camlar kırık, yerler beton, duvarlar çatlak

27 Aralık 2021 Pazartesi, 13:50

Türkiye'de yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Dövizdeki dengesiz gidişat, doğal gaza ve temel tüketim maddelerine gelen zamlardan dolayı yurttaşların satın alma gücü düştü ve geçim şartları zorlaştı.

Cumhuriyet'e konuşan ve yoksullukla mücadele eden bir yurttaş, ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, giyim gibi ihtiyaçlarını zor bir şekilde karşıladığını belirtti.

''KÖMÜR ALACAK PARAM YOK''

Isınamayan, duvarları çatlak ve camı kırık bir evde yaşayan, çorap satarak ailesinin geçimini sağlayan yurttaş, ''Bir sobamız var. Odun yakıyoruz. Kömür alacak param yok, bir kömü 90 lira. Dondurucu soğuk oluyor. Geçen sona 23-28 lira olan tüp şu an da 45 lira. Bir hafta yetiyor, çünkü piknik tüpü'' diye konuştu.

''SADECE ÇARESİZİM''

Çocuklarının okulunun yerinin değiştiğini, servis yardımı alamadıkları için de çocuklarının artık okula gidemediğini belirten yurttaş, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için isyan etti. "Bulaşık makinem zaten yok. Çamaşır makinem çalışmıyor. Bu evde beş kişi yaşıyoruz. Gelen yardımlar bir hafta on gün yetiyor. Çünkü hayat pahalı" diyen yurttaş, "Okuma yazmam yok. Ortalıkta kıtlık olacak. Ben çocuklarımı okusunlar isterdim. Güzel bir şeylerle karşılaşsınlar meslek sahibi olsunlar isterdim. Gerçekten soğuklarda olmuyor. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Sadece çaresizim" ifadelerini kullandı.

Kamera: İsmail Bayraktar