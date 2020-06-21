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İstanbul'dan güneş tutulması böyle izlendi

Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2020 Pazar, 12:43

Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1,5 saat sürdü. 

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