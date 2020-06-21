İstanbul'dan güneş tutulması böyle izlendi
Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi.
Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1,5 saat sürdü.
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