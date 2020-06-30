İstanbullular akın etti! Kimi güneşlendi kimi denize girdi

30 Haziran 2020 Salı, 12:51

Haftanın ilk iş gününde Şile plajlarındaki kalabalık dikkat çekti. Havaların da ısınmasıyla birlikte Ayazma Plajı'nda adeta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Denize giren ve güneşlenen vatandaşların ise sosyal mesafe ile maske kuralına uymadığı görüldü.