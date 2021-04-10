İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, İstanbul Cihangir'de bir saldırganın, genç bir kadını elindeki bıçağı boğazına dayayarak elle taciz ettiği görülüyor. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve Cihangir'de çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir kadının eli bıçaklı sapığın saldırısına uğradığı belirtildi.
Saldırganın, elle taciz ettiği kadının boğazına bıçak dayayarak saldırdığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kaynak: Haber Global
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