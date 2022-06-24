İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına veda: Gözyaşları sel oldu...

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İçinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu ve İtalya'da düşen helikopterde, hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da veda töreni düzenlendi. Törene katılan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Hiç unutmayacağız, onları hep anacağız" ifadelerini kullandı.

İHA
24 Haziran 2022 Cuma, 11:55

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından Altuğ Erbil, Arif Cez ve İlker Uçak için Yalova'da tören yapıldı.

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