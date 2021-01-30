İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman etti

30 Ocak 2021 Cumartesi, 14:59

İtalya Milano’dan, İstanbul’a medikal malzeme işi yapmak için dönem dönem gelen iş insanı, İstanbul Esenyurt’ta bir arkadaşının dükkanında çalışırken saldırıya uğramasına rağmen gaspçıya direndi. Olay, edinilen bilgilere göre şöyle gelişti.

GASPÇI MÜŞTERİ GİBİ GELİP OTURDU

İtalyan iş adamı Flovınoa Toretollo, İstanbul Esenyurt’ta bulunan arkadaşının işyerine geldi. Çalıştığı esnada içeriye giren bir kişi müşteri gibi davranarak oturdu, sonrasında da masanın üstündeki bilgisayarı almaya çalıştı.

GASPÇI YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTI

Amacı bilgisayarı ve varsa parayı gasp etmekti. Gaspçı cebinden biber gazını çıkarıp iş insanının yüzüne sıktı ama Flovınoa Toretollo gaspçıya direndi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaspçı yaşanan arbedenin ardından hiçbir şey çalamadan çantasını alıp kaçtı. Hakkında soruşturma başlatılan gaspçının yabancı uyruklu olduğu gözlemlendi.

"TÜRK İNSANINI SEVİYORUM"

FlovınoaToretollo olayın ardından şunları söyledi: "O esnada düştüm, bana vurdu ve yüzüme bir şey sıktı gözlerim yandı. İstanbul’a geldim çünkü burada iş yapıyorum. Medikal malzemeler satıyorum. İstanbul benim için çok güzel bir şehir, Türk insanını seviyorum. İstanbul Emniyeti'ne bağlı polisler çok ilgilendi benimle sağ olsunlar."



Kaynak: Habertürk