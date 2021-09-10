İYİ Parti yayınladı! İşte iktidara yakın medyanın veremediği diyalog

10 Eylül 2021 Cuma, 09:18

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'un Çarşamba ilçesinde AKP seçmeniyle diyaloğu dikkat çekmişti.

AKP seçmeni yurttaş, Akşener'e, “Ben size oy vermek istiyorum belki de Türkiye'nin ikinci seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olacaksınız” demiş ve “Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?” diye sormuştu.





“CUMHURBAŞKANIMIZA DA YARDIMCI OLUN MERAL HANIM”

Konuşmasının devamında ise yurttaş, “Gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Milletçe de…Cumhurbaşkanı'nın durumu da ağır, sizlerin de durumu ağır. Ne tarafa dönsek her tarafta bir kırıklık, bir üzüntü hali var. İş olarak da var. Zengin olanı ayrı tabi. Cumhurbaşkanımıza da yardımcı olun yani Meral Hanım. İçerde bir siyaset hali var. Gerçekten yardımcı olun. Çok kötü bir durumdan geçiyoruz” demişti.

Aynı konuşmasında yurttaş, “Ben Facebook'ta bir paylaşım yapmıştım. ‘Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzeten birisine ben Çarşamba'da hoş geldin demek istemiyorum‘ diye paylaşım yaptım. O paylaşımı ben silerim. Memleketimize hoş geldin diyorum” ifadelerini de kullanmıştı.

İYİ PARTİ: BİLİN BAKALIN ZOR DURUMDA OLAN KİMMİŞ…

İktidara yakın medyada yurttaşın sadece Akşener'e ‘Netanyahu benzetmesine çok içerlendim' dediği kısım haberleştirildi.

İYİ Parti de bu konuda yaptığı açıklamada videonun tamamını yayınlayarak, “Bilin bakalım zor durumda olan kimmiş? Kimin için yardım istenmiş? Havuzlu Harikalar Kumpanyası’na inat, biz tüm vatandaşlarımızın dertlerini duyurmaya devam ediyoruz” mesajı paylaştı.