İYİ Parti'li İbrahim Özkan: “eğer siz bu ülkede eğrinin, doğrunun, farkındaysanız çürüksünüz. geri kalan lafı söylemiyorum”

14 Haziran 2022 Salı, 11:11

İBB Meclisi haziran ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında başladı. İlk oturum, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

Gündem dışı konuşmalarda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, iktidara yüklendi. İktidarın insanları kutuplaştırdığını belirten Özkan şunları söyledi:



"TEK ADAM REJİMİNİN ÜLKEYİ HER ANLAMDA İFLASA SÜRÜKLEDİĞİNİ ANLAMIŞSANIZ ÇÜRÜKSÜNÜZ:

Bu iktidar o kadar insanları kutuplaştırdı, o kadar ayrıştırdı ki, zilleti illeti bir kenara bırakın, bakın ne dediler? Eğer siz bu ülkede bu iktidara karşı hakkınızı arıyor, soruyor, sorguluyor, ülke sorunlarıyla hemhal oluyorsanız eğrinin, doğrunun, farkındaysanız çürüksünüz. Geri kalan lafı söylemiyorum. Çevreyi ülkeyi, milleti düşünüyor, 'Ben' demiyor, 'Biz' diyorsanız, yağmaya, talana, yalana izin vermiyorsanız çürüksünüz. Hakkın, hukukun, adaletin kalmadığını, demokrasinin rafa kalktığını, seçim güvenliğinin olmadığını söylüyorsanız çürüksünüz. Ekonominin kötü gittiğini, tek adam rejiminin ülkeyi her anlamda iflasa sürüklediğini anlamışsanız çürüksünüz.