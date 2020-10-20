İYİ Partili Kavuncu'dan o iddiaya çok sert yanıt!

20 Ekim 2020 Salı, 11:53

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına katılan Ümit Özdağ, “Kavuncu İYİ Parti’ye gelmeden önce Meral Akşener’i FETÖ’cü olabileceği konusunda uyardım” iddiasını ortaya atması üzerine ortaya çıkan kriz devam ediyor. Halk Tv canlı yayınında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, sonuna kadar hakkını arayacağını ve istifa etmeyeceğini açıkladı. Kavuncu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"20 Eylül’de bir büyük kurultay yaptık. O büyük kurultaydan sonra bir takım tartışmalar oldu. Ben bir yorumda bulunmadım. Üst kurul delegeleri, ki ben de üst kuruldayım, kendi irademizle bir tercihte bulunduk. Sonuçtan memnun olmayanlar basın önünde dile getirdiler. Bunu doğru bulmuyorum bu parti içi bir meseledir. Ancak dün akşam, hukuk katliamı ve linç yapıldı. Buna da artık sessiz kalacak değilim. Söz konusu kanala bağlanıp gerekli açıklamaları yaptım. Yarın da hukuk önünde hakkımı arayacağım. Parti içinde de tüzüğümüzün vermiş olduğu yetki sınırları içerisinde söz konusu iftirayı yapan kişi ile alakalı ve bu anlayıştaki insanlarla alakalı partideki disiplin süreci ve ihraç sürecinin başlaması için gerekli adımları atacağım. Bu İYİ Parti’nin yükseldiği dönemde yapılan bir saldırıdır. Bana yapılan saldırı bu partiye emek vermiş herkesin emeğine saygısızlıktır. Hiç kimse davadan daha büyük değildir. Bu konuda savunma yapmayı bile lüzumsuz ve gereksiz görüyorum. Allah hiç kimseyi bana bu iftiraları atanları bile bu iftiralarla baş başa bırakmasın. Türkiye bu iftiralardan çok çekti. Bunlara sessiz kala kala belki Türkiye bu hale geldi. Oturduğu yerden kurduğu iki cümle ile insanların hayatına kast edenler, itibar suikasti yapanlar bedelini en ağır şekilde ödeyecektir."



Kaynak: Halk Tv