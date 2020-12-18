İYİ Partili Yaşar'ın "Hay maşallah" tepkisine Bakan Selçuk böyle sinirlendi

18 Aralık 2020 Cuma, 15:21

“Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, Türkiye için sorun olmaktan kalktı” diyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yeni bir açıklama yaptı ve aşırı yoksulluğu sıfıra indirdiklerini söyledi.

BUNUNLA İFTİHAR EDELİM

TBMM görüşmelerinde muhalefet, halkın satın alma gücünün düştüğünü ve milyonların yoksulluk içinde olduğu eleştirisini yapınca, Bakan Selçuk şunları söyledi: Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik. Aşırı yoksulluk ne demek? Satın alma gücü paritesine göre günlük 1.90 doların altında olmak demek ve bunu BM Kalkınma Programı olsun, Dünya Bankası olsun, bütün uluslararası raporlarda görebiliyorsunuz. 2003 yılında 2.5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra indi. Göreceli yoksulluk demiyorum, aşırı yoksulluk diyorum. Bununla iftihar edelim.

AŞIRI ZENGİNLİĞİ DE AZALTIN

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “Aşırı zenginliği de azaltın Sayın Bakanım” diye Selçuk’a laf attı. Selçuk ise “BM Kalkınma Programının verisine göre son 17 yılda 42 basamak yükselerek 54’üncü sıraya geldik” dedi. Bakan’ın bu sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Hay maşallah!” diye tepki gösterdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, bu sözler üzerine Yaşar’ı şu yanıtı verdi: Evet, hay maşallah. Lütfen, bunları görelim. 2002’de orta insani gelişmedeydik, 2009’da yüksek insani gelişmeye çıktık, iki senedir çok yüksek insani gelişmedeyiz. Niye olumlu verilerden gocunuluyor?

ASGARİ ÜCRETLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise, “Milletin aklıyla alay etmeyin. Nerede yaşıyorsunuz? İşsizler, asgari ücretliler, emekliler, esnaf, çifti açlık sınırının altında” tepki gösterdi.