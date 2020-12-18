İYİ Partili Yaşar'ın "Hay maşallah" tepkisine Bakan Selçuk böyle sinirlendi
"Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı" sözleri çok tartışılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu kez aşırı yoksulluğu sıfıra indirdiklerini söyledi. Bakan Selçuk'a tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, "Hay maşallah" dedi. Selçuk da "Evet, hay maşallah" diye yanıt verdi.
“Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, Türkiye için sorun olmaktan kalktı” diyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yeni bir açıklama yaptı ve aşırı yoksulluğu sıfıra indirdiklerini söyledi.
BUNUNLA İFTİHAR EDELİM
TBMM görüşmelerinde muhalefet, halkın satın alma gücünün düştüğünü ve milyonların yoksulluk içinde olduğu eleştirisini yapınca, Bakan Selçuk şunları söyledi: Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik. Aşırı yoksulluk ne demek? Satın alma gücü paritesine göre günlük 1.90 doların altında olmak demek ve bunu BM Kalkınma Programı olsun, Dünya Bankası olsun, bütün uluslararası raporlarda görebiliyorsunuz. 2003 yılında 2.5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra indi. Göreceli yoksulluk demiyorum, aşırı yoksulluk diyorum. Bununla iftihar edelim.
AŞIRI ZENGİNLİĞİ DE AZALTIN
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “Aşırı zenginliği de azaltın Sayın Bakanım” diye Selçuk’a laf attı. Selçuk ise “BM Kalkınma Programının verisine göre son 17 yılda 42 basamak yükselerek 54’üncü sıraya geldik” dedi. Bakan’ın bu sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Hay maşallah!” diye tepki gösterdi.
Zehra Zümrüt Selçuk, bu sözler üzerine Yaşar’ı şu yanıtı verdi: Evet, hay maşallah. Lütfen, bunları görelim. 2002’de orta insani gelişmedeydik, 2009’da yüksek insani gelişmeye çıktık, iki senedir çok yüksek insani gelişmedeyiz. Niye olumlu verilerden gocunuluyor?
ASGARİ ÜCRETLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise, “Milletin aklıyla alay etmeyin. Nerede yaşıyorsunuz? İşsizler, asgari ücretliler, emekliler, esnaf, çifti açlık sınırının altında” tepki gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi