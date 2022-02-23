'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu: Drift de yaptılar
Kağıthane'de çekildiği belirtilen görüntülerde çakarlı araçların bulunduğu konvoyun yol kapatarak ilerledi. Konvoyun en önünde bulunan bir araç ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki çeken görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Görüntülerde trafiği tehlikeye düşüren ve çakar bulunan araçların sürücüleri M.G, Ö.F.G., B,Ö ve E.C. yakalandı. Konvoydaki bir aracın sahibinin çakar kullanım izni olduğu belirlendi. Ancak amaç dışı kullanım nedeniyle ceza yemekten kurtulamadı.
CEZA YAĞDI
Çakarlı araçları kullanan M.G., Ö.F.G. ve B.Ö.'ye 1823'er lira, ayrıca araç sahiplerine aynı miktarda ceza kesildi. Konvoyun en önünde bulunan ve drift yapan E.C.'ye ise 9 bin 125 lira para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi.
Bu arada B.Ö.'nün kullandığı çakarlı aracın son bir yılda çakarın amaç dışı kullanımı nedeniyle 3 kez yakalandığı öğrenildi. Aracın 15 gün trafikten men edildiği ifade edilirken araçta bulunan çakar-siren tertibatının sökülmesi için 1 gün izin verildiği belirtildi. Ayrıca yol boyunca drift de yaptığı belirlenen B.Ö.'nün ehliyetine 2 ay el konulduğu kaydedildi.
Çakarlı aracın sahibi hakkında ise bilgi verilmedi.
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